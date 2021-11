Andrea Zelletta, senza peli sulla lingua, ospite del GF Vip Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha commentato il rapporto speciale che si è creato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Il mio punto di vista su Alex e Soleil? Io un bagno così devo ammettere che non l’ho mai fatto in piscina. Anzi, quando in casa si creavano certe situazioni, io ero il primo che se ne andava, correvo via come un pazzo. Devo dire che è una situazione un po’ complessa.

Alex ha detto che non vuole avere più chiarimenti con Delia dentro la Casa, ci può stare. Secondo me deve capire quello che fa e deve pensare a quello che fa, altrimenti è ovvio che la moglie va lì incattivita.