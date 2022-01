Andrea Zelletta, dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha fatto un tweet polemico – quanto condivisibile – sulla mancata squalifica di Katia Ricciarelli di ieri sera.

Pensare che la nostra è stata l’edizione con più squalifiche mi fa leggermente storcere il naso… ma leggermente.

Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale aaah sì, continuo a storcere il naso!