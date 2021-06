Andrea Zelletta dopo il Grande Fratello Vip si sta dedicando alla musica a tempo pieno. Intervistato da SuperGuidaTV, ha smentito una volta per tutte la sua partecipazione a Temptation Island con la fidanzata Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Temptation Island?

Non abbiamo intenzione di partecipare a “Temptation Island” perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni. Non siamo stati chiamati. A prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Sono favorevole comunque al programma perché conosco gli autori e apprezzo il loro lavoro.

Zelletta svela di voler mantenere la porta aperta alla televisione anche se al momento vuole dedicarsi alla musica lanciando il nuovo singolo “Lovin’ at the speed of Light” in collaborazione con Shady (ex cantante di Amici 16):

La collaborazione è nata per caso. Assieme al mio manager musicale ci siamo incontrati in uno studio di produzione e proprio lì ho incontrato Shady che stava registrando un pezzo per gli Shanghai. Ci siamo conosciuti e siccome da parte mia c’era l’intenzione di produrre un nuovo singolo le ho chiesto di collaborare insieme. Ho ascoltato la sua voce e mi sono ricordato subito della sua esperienza ad “Amici”. Mi sono affidato alla sua scrittura e poi tutto si è bloccato per la mia partecipazione al Grande Fratello Vip. E’ un singolo dalle tonalità degli anni 80-90, molto radiofonico. Il brano parla di un amore adolescenziale.