Nei giorni scorsi una confessione di Natalia Paragone, fidanzata di Andrea Zelletta, ha “sconvolto” alcuni follower e attratto l’attenzione del web. La giovane influencer aveva infatti esaltato le doti amatoriali del compagno ed ex gieffino motivando così alcuni problemi muscolari. Una frase ironica e leggera ma che tuttavia ha creato qualche imbarazzo sui social.

Andrea Zelletta e la passione con Natalia Paragoni

A quanto pare per molti l’intimità tra due fidanzati resta un tabù. Ed anche per questo le parole di Natalia Paragoni avrebbero provocato reazioni inaspettate per la coppia. A commentare l’accaduto tra le pagine di Novella 2000 ci ha pensato il fidanzato Andrea Zelletta che ha asserito:

È tutto verissimo! Natalia ed io siamo molto passionali, non ci vedo nulla di strano. Se stiamo bene insieme, perché privarcene? Tutte le coppie dovrebbero prendere esempio. Fare tanto sess* con il proprio partner fa benissimo, e aiuta a mandare avanti il rapporto al meglio. Ovviamente le critiche non sono mancate, molti siti web hanno travisato la notizia, che doveva apparire ironica e leggera. In fondo, sono cose che accadono. Solo, mi sembra strano che nel 2021 ancora la gente debba scandalizzarsi per certe cose naturalissime.

A quanto pare, dunque, il feeling tra Andrea e Natalia, nonostante la lontananza causata dalla lunga permanenza di Zelletta nella Casa del GF Vip non sarebbe venuto meno ed anche in camera da letto ci sarebbe una grande sintonia. Non è un caso se la coppia ha ammesso di fantasticare spesso sul proprio futuro:

Abbiamo tanti progetti per la mente, e come tutte le coppie vogliamo una casa tutta per noi, una famiglia e – chissà – in futuro anche dei bambini. Sono tutte cose importanti che servono per accrescere l’amore tra un uomo e una donna.

Zelletta in particolare ha dedicato parole particolarmente importanti alla sua dolce metà: