Bellissimi ed innamoratissimi: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno vivendo la loro estate magica dopo la lunga lontananza ormai superata vissuta in seguito alla fortunata partecipazione del deejay ed ex volto di Uomini e Donne all’ultima edizione del GF Vip. Ora però spunta un nuovo gossip sul conto della coppia e sembra avere il profumo dei fiori d’arancio.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sposano? L’indiscrezione

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni starebbero pensando in modo sempre più insistente e concreto al matrimonio? Secondo gli ultimi rumors pare proprio di sì, anzi, i ben informati sarebbero pronti a giurare di sapere anche quando i due ragazzi convoleranno a nozze.

A lanciare la ghiotta indiscrezione ci ha pensato in queste ore l’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza attraverso le sue Instagram Stories:

Andrea e Natalia si sposano! Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi il prossimo anno! (2022).

Al momento, come specificato dallo stesso Venza, si tratterebbe solo di voci ma la coppia nata a Uomini e Donne non ha nascosto in altre circostanze la voglia di coronare il loro sogno d’amore.

Già lo scorso maggio, Andrea Zelletta ai microfoni di RTL 102.5 News durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella aveva parlato del suo progetto d’amore con Natalia senza nascondere il desiderio di sposarla molto presto:

È una cosa che mi piacerebbe… Io credo che oltre i tre anni non si debba andare, quindi dò una data: mi sposerò massimo fra tre anni!