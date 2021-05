Andrea Zelletta ospite di RTL 102.5 News, si è lasciato andare ad una confessione dopo la fine del Grande Fratello Vip. Il deejay, infatti, vorrebbe partecipare ad un altro programma televisivo di successo: quale? Scopriamolo a seguire!

Zelletta esordisce parlando del futuro insieme a Natalia Paragoni, dopo il trasloco insieme da Milano verso una zona in provincia, piena di verde e serenità:

Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti. Siamo felici come prima, più di prima.

Tra i nuovi progetti lavorativi di Andrea, una nuova pubblicazione il prossimo 28 maggio:

Si tratta di un nuovo brano, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale.

Poi Andrea Zelletta svela il suo nuovo sogno TV:

Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef. So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in tv.