Andrea Zelletta sta collaborando con un ex volto di Amici di Maria De Filippi? Il deejay dopo il Grande Fratello Vip ha ripreso in mano gli attrezzi del mestiere per sfornare delle nuove hit in grado di farci ballare per tutta l’estate.

Andrea Zelletta collabora con una ex cantante di Amici?

Il 28 maggio 2021, infatti, uscirà il nuovo album di Andrea Zelletta. Così come ha svelato su RTL 102.5 News, il nuovo brano è “homemade”: “Si tratta di un nuovo lavoro musicale, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”.

Nel frattempo nel profilo Instagram di Zelletta è spuntata una fotografia con gli Shanguy, duo formato dal disc joker NRD1 e da Shady, ex allieva di Amici 16 (prima nella squadra di Morgan poi passata ad Emma Marrone).

Shady prima di Amici aveva anche provato a partecipare a X Factor. Se in Italia non ha ricevuto i risultati sperati, la cantante vanta un grande seguito in Francia e Polonia.

Zelletta e l’ex cantante di Amici stanno lavorando insieme ad un nuovo brano? Vedremo cosa accadrà a breve dopo l’uscita del nuovo lavoro dell’ex del Grande Fratello Vip.

Che ne pensate?