E se la nuova versione de La Pupa e il Secchione Show non è piaciuta affatto agli addetti ai lavori, anche un ex conduttore del format originale pare non avere gradito questo cambio di rotta.

Andrea Pucci “demolisce” La Pupa e Secchione Show di Barbara d’Urso

Lui è Andrea Pucci, conduttore dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione (quando poteva ancora chiamarsi con questo nome). Il comico, proprio mentre la trasmissione andava in onda, ha condiviso su Instagram svariati commenti di persone che chiedevano il suo rientro in pista per salvare lo show.

I giornalisti si lamentano di barbara d’urso che retwitta “boccata d’ossigeno dopo 6 mesi di signorini” Credo siano distratti e si siano lasciati sfuggire altro…#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/DsYeTDTkMC — Miky (@MikyS03) March 16, 2022

Piaccia o meno, il debutto de La Pupa e il Secchione Show ha superato, in termini di ascolti, proprio quello di Andrea Pucci lo scorso anno (9.6%) ma non quello di Paolo Ruffini nel 2020 (13.1%).

Barbarella risponderà a tono oppure farà il classico “salutame a soreta”? Vedremo!

Alcuni tweet sull’argomento

