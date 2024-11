Andrea Preti, chi è: la carriera e la vita privata del concorrente de La Talpa

Nato a Copenaghen il 6 giugno 1988 da genitori italiani, Andrea Preti ha vissuto in Danimarca fino all’adolescenza, quando la separazione dei genitori lo ha portato a trasferirsi a Pavia insieme alla madre. Oggi, Andrea non è sposato e non ha figli, concentrandosi completamente sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo, dove si è distinto sia come attore che regista. Dal 5 novembre è concorrente de La Talpa.

La carriera di Andrea Preti

Andrea Preti ha sempre avuto il sogno di diventare attore, un obiettivo che lo ha spinto a studiare recitazione sia in Italia che a New York. Dopo una serie di lavori come cameriere, barman e modello, il primo passo verso il successo arriva nel 2012, quando prende parte a una pubblicità per Ichnusa.

Il vero debutto, tuttavia, avviene l’anno successivo, nel 2013, con un ruolo nella fiction Furore, trasmessa su Canale 5, che lo lancia nel panorama televisivo italiano.

Nel 2014, Andrea si cimenta anche nella regia con il film One More Day, dove recita accanto a Stefania Rocca. Questo progetto segna una svolta nella sua carriera, mostrando le sue capacità anche dietro la macchina da presa.

Nel 2016, Andrea partecipa al reality L’Isola dei Famosi, esperienza che accresce ulteriormente la sua popolarità e gli consente di acquisire maggiore visibilità nel mondo dello spettacolo.

Dal 2017 al 2021, Andrea Preti continua a costruire la sua carriera con ruoli in film italiani e internazionali, confermandosi come un attore versatile e in crescita. Tra le interpretazioni più significative, spicca quella nella serie TV Un professore, in cui recita accanto a Alessandro Gassman, uno dei volti più noti del cinema italiano. Questo ruolo consolida la sua posizione nel panorama della fiction italiana, confermandolo come un attore di talento.