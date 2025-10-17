Andrea Pisani, dissing all’ex Beatrice Arnera e Raoul Bova – VIDEO

Un video spoiler della prossima edizione di LOL – Chi ride è fuori, in arrivo nel 2026, ha acceso il gossip. Protagonista è Andrea Pisani, comico noto per il duo PanPers, che nel corso di una performance rap all’interno della casa dei concorrenti lancia una frecciatina velenosa alla sua ex Beatrice Arnera e, indirettamente, anche a Raoul Bova.

Il dissing a sorpresa dentro LOL 6

Nel video condiviso sui social, Pisani appare intento in una performance ironica che fa il verso al freestyle, durante la quale esclama: “Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova”.

Il nome dell’attore viene bippato nel video, ma la frase finale – unita alla didascalia che recita: “Lo capirete nel 2026” – ha lasciato pochi dubbi agli utenti più attenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Pisani (@andreapanpers)

L’ex Beatrice Arnera e il gossip con Raoul Bova

Negli ultimi mesi, Beatrice Arnera, attrice e madre della figlia di Andrea Pisani, è finita al centro del gossip. Dopo l’annuncio della crisi con Pisani a inizio settembre, sono iniziate a circolare indiscrezioni su una sua presunta relazione con Raoul Bova, con cui ha condiviso il set della fiction Buongiorno mamma.

A rafforzare le voci, alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, che mostrano i due attori mentre passeggiano mano nella mano, sorridenti e visibilmente complici. Nessuno dei due ha confermato o smentito il legame, ma l’ironia pungente di Pisani a LOL 6 sembra confermare che tra i tre ci sia più di qualche tensione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Anche se LOL è un format comico in cui vige la regola del non ridere, Andrea Pisani ha colto l’occasione per trasformare la sua partecipazione in un momento a metà tra satira personale e sfogo artistico, dimostrando come anche l’ironia possa diventare una forma di espressione emotiva.