Andrea Nicole Conte è l’attuale tronista di Uomini e Donne insieme a Roberta Giusti. Proprio la sua “rivale” potrebbe ricevere anche le attenzioni di Ciprian e questa presa di posizione del suo corteggiatore pare averla destabilizzata.

Per questo motivo, al termine della registrazione di Uomini e Donne, Andrea Nicola si è messa a piangere svelando il motivo del suo sconforto improvviso e lasciandosi andare ad uno sfogo molto profondo e intimo:

Questa cosa mi ha un po’ buttata giù perché mi sono detta che sto tornando indietro a cose che non voglio più vivere e a cose che non mi fanno piacere. Ho paura. Io non saprò mai cosa pensa realmente una persona, se quello che mi sta dicendo è a pieno la verità o se c’è qualcosa che omette. Qualcosa che magari non vuole dirmi per non offendermi e per non farmi rimanere male. Non voglio più sentirmi in difetto rispetto alla persona che ho affianco. Dopo tutto quello che ho fatto non è giusto. Io ho fatto quello che ho fatto per esistere, per far sì che Andrea esistesse.