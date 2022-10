Andrea Nicole Conte svela cosa ne pensa di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver comunicato la fine della storia con Ciprian, si è concessa un momento di svago con i follower.

Ho pensieri contrastanti a riguardo, perché è indubbiamente molto simpatica, però spesso è come se si facesse risucchiare dal suo personaggio e non riuscisse a scindere quest’ultimo dalla persona. Motivo per il quale poi in alcune circostanze in cui avrebbe potuto dare mostra della sua sensibilità e comprensione verso il prossimo, si è focalizzata di più sull’interpretazione di se stessa. Personalmente non è una cosa che apprezzo in generale dalle persone.