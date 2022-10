Un anno fa Andrea Nicole usciva dal programma Uomini e Donne in coppia con la sua scelta, Ciprian. Oggi, purtroppo, i due ragazzi hanno deciso di dirsi addio e l’ex tronista lo ha comunicato ai suoi follower in maniera del tutto inaspettata. Oggi la giovane si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage.it rilasciando alcuni retroscena sulla dolorosa rottura.

Andrea Nicole dopo Ciprian: come sta l’ex tronista?

Andrea Nicole e Ciprian fino a poco tempo fa sembravano molto sereni ed è la stessa ex tronista a confermarlo, sostenendo di non aver mai costruito nulla e di aver sempre evitato, per sua volontà, di avere una storia social. Il suo intento, d’altro canto, non era la visibilità ma un vero amore.

Poi però, dopo quasi un anno di convivenza, ecco l’epilogo:

Il punto limite arriva qualche settimana fa. Mi ha imposto uno stop definitivo, non c’erano più i presupposti per continuare.

Una rottura che oggi continua a fare molto male ad Andrea Nicole:

Non è l’esposizione mediatica a renderla così dolorosa, ma quello che io ho investito. Per me è stata una relazione totalizzante, non mi sono data limiti, l’ho vissuta come non ho mai fatto in passato. Quando ho deciso di stare con Ciprian ho preso la mia vita e l’ho messa in stand by. Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia.

La donna ci tiene però a chiarire di non aver mai pensato che Ciprian avesse voluto sfruttare la loro storia per pura visibilità:

Questo non lo penso, ci tengo a dirlo: non ho mai messo in dubbio il suo interesse nei miei confronti, ma per certi versi sono stata cieca. Per questo sono più delusa da me stessa che da lui.

Dopo l’annuncio sui social da parte di Andrea Nicole, però, l’ex corteggiatore ha preferito il silenzio, come mai?

Non saprei risponderti.. mi sono decisa a comunicare la rottura perché personalmente non ho nulla da nascondere. Sono coerente con me stessa, sincera e sempre onesta. Non avevo nulla di cui vergognarmi o da recriminarmi. Mi sono sentita molto serena nel farlo.

Dopo la fine della loro storia, la giovane si è rivolta ad una psicologa che l’ha aiutata a fare chiarezza:

Farò di questo una missione: aiutare gli altri a superare i propri periodi difficili.

Oggi è tornata a Milano, dalla sua famiglia ed è in cerca di serenità: