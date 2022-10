Al Grande Fratello Vip potevamo avere Andrea Nicole Conte ed invece abbiamo Elenoire Ferruzzi. Intervistata da FanPage, l’ex tronista di Uomini e Donne svela cosa ne pensa dell’attuale concorrente della Casa più spiata d’Italia.

Andrea Nicole Conte commenta Elenoire Ferruzzi al GF Vip

La mia chiave di lettura è proprio questa: pur avendo affrontato lo stesso percorso di transizione, siamo persone diverse. La sua è una rappresentazione, sicuramente non la più vicina a me. Ma solo uno stupido penserebbe che tutte le persone transessuali sono Eleonoire, o sono Andrea Nicole. Come non tutte le donne biologiche sono uguali. Sono le intenzioni a fare il risultato.

Secondo Andrea Nicole, il personaggio di Elenoire è un’arma a doppio taglio:

È molto simpatica, ma spesso non mostra altro rispetto al lato più estroso di sé, quindi chi la guarda è legittimato a credere che altro non ci sia. Sicuramente non sarà così. Credo che lei abbia paura di se stessa. Penso che anche la scelta di modificare così il suo corpo sia una forma di difesa personale.

Queste parole sono poesia per le mie orecchie.

Andrea Nicole parla anche delle infatuazioni di Elenoire dentro la Casa del GF vip, prima la cotta per Luca Salatino e poi quella per Daniele Dal Moro:

Anche in questo siamo diverse, siamo l’opposto in tutto. Penso che lei abbia un’esigenza affettiva così forte che la spinge a vedere cose che non esistono. Per due volte ha frainteso le attenzioni di un uomo che erano totalmente amichevoli. Credo sia una mancanza sua…

L’ex tronista ha commentato anche questa dichiarazione di Elenoire Ferruzzi a Rolling Stones nel 2019:

Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito.

La risposta di Andrea Nicole, ancora una volta, è perfetta:

Non vedo alcuna costrizione nel fatto di nascere uomo ma sentirsi una donna. L’obiettivo della transizione è proprio questo. Se lei non vuole identificarsi in nessun genere, alzo le mani, quella è una cosa ancora diversa, ma perché giudicare scelte diverse dalle sue allora, se non la riguardano nemmeno? Mi sembra un’affermazione auto riferita.