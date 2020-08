Sono settimane che si rincorre questo gossip: Andrea Iannone si starebbe frequentando con Soleil Sorge. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da domani, arrivano anche le prime fotografie che ritraggono il pilota di MotoGP con l’influencer.

Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena

Dopo avere smentito il gossip che voleva Andrea Iannone al fianco di Cristina Buccino, pare che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si stia consolando tra le braccia di Soleil Sorge.

Proprio l’ex di Uomini e Donne, dopo Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez (ex cognato di Iannone), è single da qualche mese. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, li ha beccati a pranzo insieme in Sardegna, località prediletta dai vip per queste vacanze.

I due si sarebbero incontrati di nascosto passando due giorni insieme. Non si capisce se si tratti di una semplice amicizia oppure qualcosa di più ma, dagli scatti proposti dal settimanale, l’affiatamento appare palpabile. Dopo la Sardegna, sembra che Iannone e Soleil siano ripartiti con lo stesso volo e che lui l’abbia riaccompagnata nella sua abitazione con il suo autista.

Inutile dire il “percorso” intricato di questa relazione. Lei stava con il fratello dell’ex di Iannone e in passato è stata fidanzata con Luca Onestini, ex di Uomini e Donne proprio come Giulia De Lellis, ex del pilota di MotoGP che ha partecipato nella stessa edizione del Grande Fratello Vip proprio con l’ex tronista e anche Jeremias Rodriguez.

Vi siete persi? Vi capisco.