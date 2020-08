Andrea Iannone sta uscendo con Soleil Sorge, questo è ciò che emerge dagli ultimi gossip del momento. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, il settimanale “ricostruisce” la vita amorosa del pilota di MotoGP.

Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme, gli ex dei Rodriguez: dettagli sull’incontro

“Andrea è un ragazzo che, quando pensi che la storia sia finita, trova sempre una mossa a sorpresa per riconquistarti”. Così disse una volta, a proposito di Andrea Iannone, la sua ex, Belen Rodriguez, proprio tra le pagine dello stesso settimanale.

Iannone, infatti, è noto in tutto il mondo come pilota di MotoGP, ma ha invaso le pagine del gossip nostrano grazie alla sua storia con la Rodriguez. Una relazione finita più di un anno fa, quando Belen è tornata con Stefano De Martino e Andrea, a stretto giro, ha trovato conforto in Giulia De Lellis.

Adesso, invece, il pilota è stato sorpreso in Sardegna con Soleil Stasi, ex fidanzata del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez. Proprio il fratello dell’argentina, favorì il legame tra la sorella e Iannone dal momento che era fan del pilota abruzzese ed era diventato suo grande amico.

Adesso non sappiamo come prenderà la “sbandata” di Iannone per Soleil. Andrea per quasi tutta l’estate è rimasto chiuso nel suo bellissima abitazione di Lugano a pubblicare foto della propria moto in attesa della revisione della sentenza per doping che lo aveva condannato a 18 mesi di squalifica.

L’udienza è slittata al prossimo 15 ottobre e Iannone, forse, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, non prima di concedersi una breve vacanza in Sardegna. Veloce ma efficace, visto che ha incontrato Soleil lo scorso giovedì sera e ha trascorso con lei due giorni.

Successivamente i due hanno preso lo stesso volo, direzione Malpensa, e lei è stata riaccompagnata a casa con un autista. Le immagini, nel frattempo, parlano chiaro. Lo sguardo compiaciuto di Soleil e Iannone che solleva la maglietta per mostrare il fisico scolpito pare abbiano fatto centro.