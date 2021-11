Andrea Iannone, malore in diretta a Ballando con le Stelle: come sta?

Colpo di scena a Ballando con le stelle, nella nuova puntata di oggi 13 novembre. Andrea Iannone, in gara con Lucrezia Lando, ha disertato la prima esibizione. Il motivo? Un malore improvviso durante la diretta che lo avrebbe portato a recarsi in infermeria.

Andrea Iannone sta male: come sta?

Non è chiaro quali siano le condizioni attuali di salute di Iannone, costretto a fare ricorso ad un medico nel bel mezzo della diretta di Ballando con le Stelle. Le prime informazioni raccolte da Paolo Belli però, non sono state del tutto rassicuranti.

Secondo quanto riferito dal medico del programma, infatti, Andrea potrebbe tornare in pista ma potrebbe anche richiedere il trasporto in ospedale. Per questo si sono presi del tempo per decidere sulle sue condizioni. Belli in merito ha riferito:

Per precauzione il medico pensa sia giusto che si trattenga qui ancora qualche minuto. Se si calma tornerà, altrimenti è meglio che venga trasferito in ospedale, anche se lui dice che vorrebbe ballare

Non è chiaro del tutto il motivo del malore, si pensa ad un mal di pancia sospetto, almeno stando alle parole di Milly Carlucci: “Magari ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male”. La stessa Lucrezia Lando ha svelato: “Oggi è arrivato che già non stava bene”.

Pochi minuti dopo Andrea Iannone dal lettino dell’infermeria ha commentato:

Sto bene, ma non benissimo. Abbiamo deciso col dottore che proverò a ballare. Probabilmente tutti gli anti dolorifici che ho preso per la spalla mi hanno causato qualche problema gastrico. Voglio ballare, perché siamo qui per ballare. Dopo, forse, andrò al pronto soccorso per fare gli esami approfonditi

“Ma lui ha vomitato” dice il dottore fuori microfono. #BallandoConLeStelle — LALLERO (@see_lallero) November 13, 2021

Perché l’ospedale x Iannone? Non mi sembrava che stesse così male? Forse stanno aspettando l’esito di un tampone? #BallandoConLeStelle — Anne Kroeger (@Anna67Maria) November 13, 2021