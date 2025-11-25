Andrea Iannone fa una confessione sulla sua storia con Elodie

Andrea Iannone è tornato a parlare della sua relazione con Elodie durante un intervento nel podcast di Gianluca Gazzoni. Il pilota ha ricordato il loro primo incontro, spiegando che la cantante è entrata nella sua vita in un periodo molto delicato, diventandone un punto di luce: come lui stesso ha detto, “Lei è stata l’alba, l’arrivo del sole”.

Iannone, protagonista dell’ultima puntata di Passa dal BSMT, ha raccontato che la storia con Elodie va avanti da più di due anni e che tutto è iniziato in modo inaspettato durante una festa in Puglia organizzata da un amico che avevano in comune. Fin da subito tra loro è scattato qualcosa di forte e spontaneo. “Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati subito. Ci supportiamo tanto, mi riempie di felicità”, ha spiegato, ricordando come la presenza della cantante abbia portato una ventata di serenità in un momento complicato.

Raccontando la nascita del loro rapporto, il pilota ha aggiunto: “In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene”. Solo una settimana dopo quel primo incontro, infatti, già erano insieme a festeggiare in Sardegna: “Eravamo insieme in Sardegna al compleanno di Diletta. È venuto tutto naturale, non potevamo farne a meno”, ha ricordato.

“Mi supporta in una maniera sconfinata”

Iannone ha poi parlato con sincerità anche dei rapporti avuti in passato, spiegando di non essersi quasi mai lasciato in malo modo: “Non è facile trovare una persona con cui condividere momenti. Non mi sono mai lasciato con una fidanzata in malo modo, forse solo con la prima perché ero stron*o. Ero giovanissimo, in giro per il mondo e l’ho fatta soffrire. Sono stato male per come mi sono comportato, per il senso di colpa. Mi sono sempre preso cura delle relazioni successive. Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, è una persona che mi ha dato tanto supporto emotivo”.

Il pilota ha raccontato anche un momento particolarmente emozionante vissuto di recente, quando ha assistito al concerto di Elodie a San Siro: “Quando sono andato a vederla al San Siro, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato. So quanto lavora, quanto si impegna, quanto era stressata.”

Nonostante la solidità del loro rapporto, Iannone ha ammesso che la cosa che vive con maggiore difficoltà è l’eccessiva attenzione pubblica: “A Milano ci siamo poco, ma c’è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende. Siamo in un ristorante a cena, sei al tavolo come persone normali, quelli del tavolo dietro ti scattano foto o fanno video mentre stai mangiando e ti trovi sui social. Ma se io non voglio far sapere che sono qui? Quella cosa ci fai l’abitudine, ma non è bello, è violazione della privacy”.

Il pilota ha spiegato che persino una semplice serata in discoteca può trasformarsi in un caso mediatico: “A volte fai un giro in discoteca, ti fanno il video, e solo perché eri in disco, trovi i titoloni ‘Ubriachi’, ‘Rissa’. Allora a quel punto ne fai a meno”, ha concluso.