Iannone affascinato da Elodie: “Non le ha staccato gli occhi di dosso”

Elodie e Andrea Iannone beccati insieme dopo una cena in compagnia di amici comuni. I due, secondo the pipol gossip, si sarebbero intrattenuti a chiacchierare e il pilota di MotoGP sarebbe rimasto affascinato dalla cantante.

Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. – scrive la pagina Instagram – Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari.

E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota.