Avvicinamento (sospetto) tra Andrea Maestrelli e Giaele De Donà? Secondo le mie superstar di Twitter questa ship, trainata anche dai big account, sarebbe frutto di una mezza strategia incoraggiata anche da Nicole Murgia.

Dopo una scommessa persa, Giaele e Andrea sono stati “costretti” a fare un bagno in piscina ad altissimo contenuto erotico, tra avvicinamenti e attrazione reciproca.

Peccato che, proprio poco prima di questo nuovo avvicinamento, Andrea si sia intrattenuto con Nicole Murgia (sua ex fidanzata) ed abbia ricevuto dei suggerimenti alquanto discutibile da parte dell’attrice:

Ti ha dato mille segnali, fatti furbo. Gelosa io? Zero! Tra tutte sarei contenta. Gioca. Capito? Non devi pensare a ora, qua. Pensa al dopo. Più stai, più… Finito? Capito?

Nom mi capacito di come la gente si possa anche solo mettere 2 secondi a seguire questi BUFFONI.

in veranda poco prima di questo scempio Andrea e la murgia si accordavano sul creare queste dinamiche per rimanere a galla.. fategli le fanpage me raccomando #gfvip pic.twitter.com/Fi5wrDLajG

— Lola G. xsemprelolita 💥 (@LGrullita) January 19, 2023