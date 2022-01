Andrea Denver potrebbe essere ad un passo dal Grande Fratello Vip. Dopo l’edizione numero 4, facendo impazzire il pubblico per via della sua amicizia speciale con Adriana Volpe, il modello potrebbe ritornare.

Kabir Bedi e Delia Duran potrebbero non essere gli ultimi vipponi ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dato che Alfonso Signorini ha chiesto anche ad Andrea Denver di tornare in Casa. Questa notizia è un’esclusiva di Biccy.it ed al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì.