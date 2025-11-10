Andrea Delogu torna in diretta e ricorda il fratello Evan – VIDEO

Andrea Delogu torna in onda e ricorda il fratello Evan – VIDEO

Dopo alcuni giorni di pausa, Andrea Delogu è tornata oggi in diretta con il suo programma La Porta Magica. L’inizio della puntata è stato particolarmente toccante: la conduttrice ha voluto ricordare il fratello Evan, scomparso tragicamente a soli 18 anni.

Pochi giorni fa, infatti, Evan Delogu ha perso la vita in un incidente stradale. La notizia ha profondamente scosso non solo la famiglia della conduttrice, ma anche il mondo dello spettacolo e il pubblico che da sempre la segue con affetto. Numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà sono arrivati a sostegno di Andrea in questo momento di grande dolore.

Rientrando in radio, la conduttrice ha sentito il bisogno di condividere le proprie emozioni con gli ascoltatori, aprendo la puntata con parole sincere e commosse:

“Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Nelle scorse settimane le vite mia e della mia famiglia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, era un ragazzo straordinario, pieno di vita e di sogni. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore nella vita, è quello che dobbiamo ad Evan”.

Durante il suo intervento, Andrea ha voluto anche ringraziare la Rai per aver compreso la necessità di prendersi del tempo per sé e per la propria famiglia. Poi ha aggiunto un pensiero rivolto a tutti coloro che l’hanno sostenuta nei giorni più difficili:

“Voglio ringraziarvi tutti per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere”.

Grazie con tutto il mio cuore. pic.twitter.com/X0LFfL23wt — Andrea Delogu (@andreadelogu) November 10, 2025

Con voce emozionata ma determinata, Andrea Delogu ha così scelto di riprendere il suo percorso radiofonico, portando con sé il ricordo del fratello e l’amore di chi le è stato accanto.