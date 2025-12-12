Andrea Delogu si dichiara pubblicamente a Nikita

Andrea Delogu si dichiara pubblicamente a Nikita: le parole sorprendenti

Andrea Delogu ha scelto di aprire il suo cuore e raccontare, pubblicamente, il legame speciale che la unisce a Nikita Perotti, il giovane ballerino che la accompagna a Ballando con le Stelle. Che tra i due ci fosse un’intesa particolare era evidente fin dall’inizio del percorso, ma ora è la stessa conduttrice a confermarlo con un lungo post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto dolce e significativa.

“Ho i direct pieni di ‘dimmi che vi amate’”, scrive Delogu, spiegando di aver deciso di rispondere una volta per tutte alle tante domande che le arrivano. Poi aggiunge: “Questa che state leggendo è una dichiarazione, aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che è Nikita per me, e quello che Nikita è, poi la definizione la sceglierete voi. Perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste sfumature e spero che duri per sempre”.

“Non ho tempo per giocare”

La conduttrice racconta l’arrivo di Nikita nella sua vita professionale: un maestro giovanissimo, disciplinato, cresciuto con un forte senso del dovere. “Lui ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempi gli occhi”, prosegue Delogu. Ricorda di quando, nei primi giorni, gli chiese a cosa giocasse nel tempo libero e lui rispose: “Non ho tempo per giocare”. Un’osservazione che la fece riflettere, abituata com’era ad avere due console a casa e a vivere quel tempo libero che lui non aveva mai concesso a sé stesso.

Delogu sottolinea quanto sia stato difficile scalfire la riservatezza del ballerino: “Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all’ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui […] e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me non fosse già ‘di tutti’, perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia”. Poi ricorda che “la danza unisce, ti stritola e ti fa sentire dalla stessa parte del mondo, della vita, dei sentimenti”.

“Un legame vero, vivo”

Il suo racconto si fa più profondo quando parla del lutto recente per la morte del fratello Evan, un dolore che l’ha segnata e che Nikita ha condiviso con rispetto e vicinanza. Da qui nasce la definizione che Delogu riesce a dare del loro rapporto: “Un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo che finisca con Ballando”.

Nel post spiega anche perché evita di usare una parola che tutti aspettano: “Non ho mai usato quella parola lì (amore) in questo post, la parola più importante, non l’ho usata perché non perché non faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale e che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature”.

La chiusura è un’immagine tenera e quotidiana che racconta molto di loro: “Nikita verrà da me a pranzare e mi dirà: ‘Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo’ e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze, faremo un modern e volerò”.

Un messaggio che non mette etichette, ma definisce con chiarezza un legame profondo, nato tra sala prove, confidenze e fiducia conquistata passo dopo passo.