“Andrea Delogu innamorata di Nikita di Ballando”: lei risponde

Andrea Delogu replica alle critiche e al gossip dopo Ballando con le Stelle

Andrea Delogu ha fatto il suo ingresso a Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti, scatenando immediatamente reazioni contrastanti. Dopo la prima puntata del programma, andata in onda su Rai1 il 27 settembre, la conduttrice ha ricevuto numerosi complimenti per la sua performance, ma anche diversi commenti legati alla sua vita privata.

Sui social non sono mancati messaggi che ipotizzano un legame sentimentale tra lei e il suo partner di ballo, sottolineando la differenza d’età tra i due.

“A lei piace il toyboy”: la reazione social

Tra i vari commenti apparsi online, uno in particolare ha attirato l’attenzione: “Temo che si metteranno insieme, anche perché a lei il toyboy piace”. Il riferimento è al fatto che Nikita Perotti sia più giovane di Andrea, così come lo era il suo ex compagno Luigi Bruno. L’etichetta di “toyboy”, usata per descrivere uomini più giovani coinvolti con donne mature, è tornata a circolare con insistenza.

Andrea Delogu ha deciso di rispondere direttamente alle critiche, affidandosi a un post su X (ex Twitter): “Mamma mia ragazzi uscite da questo loop vi prego. Ci si innamora delle persone e non della loro età”.

La storia con Luigi Bruno e la fine della relazione

Il legame tra Andrea Delogu e Luigi Bruno è durato circa quattro anni. Bruno, modello e attore, recentemente nel cast della serie Adorazione su Netflix, era più giovane di 18 anni rispetto a lei. Nonostante la differenza anagrafica, la loro relazione è stata molto riservata e spesso difesa da stereotipi e pregiudizi.

In un’intervista rilasciata tempo fa a Fanpage, Bruno aveva chiarito come la differenza d’età non fosse mai stata un ostacolo reale: “Non lo è mai stato, semplicemente mi ha dato fastidio come è evoluta la visione della nostra relazione. Mi ha dato fastidio l’etichetta toyboy, specialmente perché a dirlo sono persone che non conoscono il nostro vissuto e non sanno che rapporto abbiamo”.

La notizia della rottura è arrivata alla fine dell’estate, anche se né Andrea né Luigi hanno mai rivelato pubblicamente le ragioni della separazione.

Tra ballo e gossip, Andrea Delogu va avanti per la sua strada

Nonostante le polemiche, Andrea Delogu continua il suo percorso nel programma mantenendo il focus sulla danza e sul suo ruolo da concorrente. Il gossip, com’è prevedibile, accompagna ogni sua apparizione pubblica, ma lei sembra determinata a non lasciarsi influenzare da giudizi esterni.

Con il suo stile diretto e senza filtri, ha ribadito ancora una volta un messaggio chiaro: l’amore non ha età, e le etichette, soprattutto quando arrivano da chi non conosce le persone coinvolte, sono solo un rumore di fondo.