Andrea Delogu fidanzata: le immagini che confermano

Andrea Delogu sembra aver ritrovato serenità anche sul piano sentimentale. Dopo settimane di indiscrezioni, le immagini pubblicate dal settimanale Oggi chiariscono definitivamente la natura del rapporto con Alessandro Marziali: tra i due c’è una relazione che procede senza nascondersi.

La conduttrice, reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, era stata più volte accostata al ballerino Nikita Perotti, complice l’intesa vista in pista. Un’ipotesi che aveva acceso l’entusiasmo dei fan, ma che entrambi avevano sempre ridimensionato, parlando di una semplice amicizia. A fugare ogni dubbio ci avevano già pensato alcune paparazzate che ritraevano Andrea in compagnia di un altro uomo, oggi finalmente identificato come Alessandro Marziali.

Le foto pubblicate mostrano la coppia passeggiare per le strade di Roma con naturalezza e complicità. I due camminano uno accanto all’altra, chiacchierano e sorridono, fino a scambiarsi un bacio spontaneo prima di rientrare nell’appartamento della conduttrice. Scatti che raccontano una quotidianità condivisa e un legame che appare ormai solido.

La relazione arriva dopo un periodo complesso per Andrea Delogu. Poco prima dell’inizio dello show di Rai 1 si era infatti conclusa la storia con Luigi Bruno, più giovane di lei. A questo si è aggiunto il dolore profondo per la scomparsa del fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale, una ferita che la conduttrice ha raccontato più volte con grande lucidità e sensibilità.

Su Alessandro Marziali, invece, le informazioni restano poche. Secondo quanto riportato da Chi, conduce una vita molto dinamica, dividendosi tra diverse città italiane e destinazioni internazionali come Parigi, Formentera e Zanzibar. Il suo profilo Instagram è privato, seguito però proprio da Andrea Delogu, e tra i contenuti condivisi ci sarebbero diversi momenti familiari, in particolare con la madre.

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla relazione, ma non sembra nemmeno esserci la volontà di nascondersi. Le immagini parlano da sole e raccontano una fase nuova, fatta di discrezione, complicità e voglia di normalità. Per Andrea Delogu, dopo un periodo difficile, sembra essere arrivato il momento di guardare avanti con un sorriso.