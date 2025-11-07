Andrea Delogu, come sta e se torna a Ballando: parla Fialdini

Andrea Delogu, come sta dopo la tragedia: le parole di Francesca Fialdini

Sono giorni difficili per Andrea Delogu, colpita da un dolore immenso: la morte del fratello Evan, appena 18 anni, scomparso a causa di un tragico incidente in moto. La conduttrice, solitamente molto attiva sui social, si è chiusa in un silenzio comprensibile, mentre i fan si chiedono come stia e se tornerà presto in tv e a Ballando con le Stelle.

“Le ho lasciato la libertà di rispondere o stare in silenzio”

A rompere il silenzio è stata Francesca Fialdini, collega e concorrente del programma di Milly Carlucci. In un’intervista a La Stampa, la conduttrice di Da noi… a ruota libera ha raccontato di aver voluto far sentire la propria vicinanza ad Andrea, ma con delicatezza e rispetto:

“Le ho scritto un messaggio, senza chiamarla. Volevo che sapesse che ci sono, ma senza invadere il suo dolore. Le ho lasciato la libertà di rispondere o restare in silenzio”, ha spiegato Fialdini.

Una scelta di grande sensibilità, che riflette il rispetto per il momento di profonda sofferenza che Andrea e la sua famiglia stanno vivendo. Intanto, anche Alberto Matano ha raccontato quanto Evan fosse importante per la sorella: “Era come un figlio per Andrea, stava per trasferirsi a vivere con lei a Roma”, ha rivelato.

Sul possibile ritorno di Delogu a Ballando con le Stelle non ci sono ancora certezze. La produzione e i colleghi le hanno lasciato tutto il tempo necessario per elaborare il lutto. Lo stesso vale per Francesca Fialdini, alle prese con un infortunio al piede che l’ha costretta a fermarsi, ma che non ha scalfito il suo spirito: “Lo show deve continuare”, ha detto con forza.

Per ora, i fan di Andrea Delogu attendono solo che la conduttrice ritrovi un po’ di serenità e decida quando tornare sul piccolo schermo, accompagnata dall’affetto di un pubblico che le è sempre stato vicino.