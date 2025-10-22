Andrea Delogu e Nikita sono una coppia? Arriva la risposta di lei

A Ballando con le Stelle si balla, certo, ma spesso accade molto di più. Lo show di Milly Carlucci, oltre a essere un talent, si trasforma puntualmente in un piccolo reality, dove nascono legami intensi, amicizie vere, ma anche tensioni, gelosie e, a volte, storie d’amore. Proprio come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli, il dietro le quinte del programma è spesso più movimentato del palco stesso.

Quest’anno, secondo alcune indiscrezioni, tra le coppie nate nel backstage ci sarebbero anche Andrea Delogu e Nikita Perotti. A lanciare il gossip è stato Giovanni Ciacci, che ha lasciato intendere la nascita di due storie d’amore tra concorrenti e maestri di ballo. Una di queste riguarderebbe proprio la conduttrice e il suo partner. A confermare – almeno in parte – ci ha pensato Rossella Erra, che durante un’ospitata a La Volta Buona ha raccontato di aver notato tra i due atteggiamenti affettuosi e sguardi complici che, secondo lei, non lasciano spazio a dubbi.

“Si amano, sono una coppia”

A rincarare la dose ci ha pensato poi Beppe Convertini, che ha definito Andrea e Nikita una bellissima coppia, sottolineando quanto la loro intesa sia evidente anche durante le esibizioni. Parla di passione, di sensualità e di un trasporto emotivo che non può essere solo professionale: “Guardate che sono una bella coppia loro due. Si vede proprio che si amano, ragazzi è evidente, ma poi anche quando ballano il loro ballo è sublime e si nota anche lì la passione. C’è sempre passione, sensualità e trasporto, poi non sappiamo come andrà a finire tra loro“.

Andrea Delogu, però, in un recente filmato andato in onda durante una puntata, ha preferito spostare l’attenzione sul suo percorso personale, parlando con sincerità della fine della sua storia con Luigi Bruno e delle sue difficoltà con l’amore. Ha raccontato quanto abbia sofferto, quanto si senta fragile nelle relazioni, ma anche quanto stia cercando di proteggersi. In tutto questo, ha speso parole affettuose nei confronti di Nikita, definendolo una persona che si prende cura di lei e con cui si sente al sicuro, pur precisando di voler restare con i piedi per terra.

La risposta alle indiscrezioni

A fronte delle indiscrezioni sempre più insistenti, Andrea ha pubblicato su X (l’ex Twitter) una foto di sé con la faccia ironicamente piena per i titoli e le voci sulla sua presunta storia con Nikita Perotti. Un modo velato, ma piuttosto chiaro, per rispondere alle chiacchiere con leggerezza e forse anche per mettere un freno alle speculazioni. È la sua reazione pubblica, che sembra suonare più come una smentita che una conferma.