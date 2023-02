Tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha raccontato spesso il suo matrimonio con il marito Bradford Beck, ma anche l’amore per la sua famiglia d’origine e il bellissimo rapporto che la lega a suo padre Andrea.

Nelle corso della sua avventura al GF Vip, l’influencer ha parlato della malattia di sua madre, del rapporto ritrovato con il fratello Matthias e del forte legame con suo padre Andrea De Donà.

Scopriamo chi è Andrea, il padre di Giaele De Donà che incontrerà sua figlia nel corso della nuova puntata che andrà in onda il 16 febbraio su Canale 5.

Giaele ha già ricevuto la sorpresa del padre lo scorso novembre. In quella occasione, nel giardino del reality, la modella e influencer aveva ricevuto la sorpresa del signor Andrea:

Il padre di Giaele aveva parlato anche della prima lettera di Brad, il marito: “Anche la lettera di Brad è molto importante, forse dovevi concentrarti di più sulla prima parte”.

La De Donà aveva già parlato del padre confidandosi con Wilma:

Non hai idea di cosa darei per parlare con mio padre in questo momento per cinque minuti. Non ho mai avuto un periodo tanto lungo senza sentirlo in tutta la mia vita, mai, mai. Io e mio padre siamo legatissimi. Non saprei come descriverti mio padre, lui viene prima di mio marito, mia mamma, non so nemmeno come descrivertelo.