Andrea Damante “stizzito” dopo l’Isola: “due parole”, ecco cosa è successo

Andrea Damante è stato invitato ieri sera alla semifinale de L’Isola dei Famosi per sostenere il migliore amico Ignazio Moser ma ha parlato poco e nulla, scatenando le critiche.

Anche lo stesso Andrea Damante ha “protestato” su Instagram scrivendo “Due parole”, per la serie: “Mi hanno fatto dire solamente due parole”, ecco quali:

Io sto benissimo, come stai tu? Mi sembra bene. Non hai idea cos’è successo in Italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa. Si è parlato più dei tuoi capelli che del Covid. Però stai da Dio, fratello, veramente. E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, perché ne abbiamo parlato, ti dico io che hai fatto una figura incredibile. È giusto così, te lo meritavi. Ti aspetto. Siamo carichi.