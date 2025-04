Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori: anche Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Il gossip

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato una delle notizie più dolci dell’anno: la coppia aspetta il primo figlio. Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, è arrivata la conferma ufficiale direttamente dai loro profili social. E non solo: Damante e Visari hanno anche svelato il sesso del bambino, che sarà un maschietto.

L’annuncio della gravidanza: il sogno si avvera

“Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un mini Dama in arrivo!” — con queste parole, pubblicate in un emozionante video su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno condiviso la notizia con i fan. Nel filmato si vede Elisa che scopre di essere incinta e lo rivela ad Andrea, visibilmente commosso. Le lacrime di gioia del deejay e influencer veronese hanno conquistato il pubblico social.

Nel video non manca la rivelazione del sesso del nascituro: il primo figlio della coppia sarà un maschio. Una notizia che ha subito scatenato una pioggia di auguri da parte di fan, amici e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Quando nascerà il figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari?

Secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, il parto sarebbe previsto per il mese di settembre 2025. Il gossip sulla gravidanza circolava da diversi giorni, in particolare grazie alle rivelazioni dell’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che aveva anticipato tutto sui social. Pare che a rivelarle il segreto sia stata un’amica molto vicina ad Elisa Visari, che non ha resistito a condividere la lieta notizia.

Andrea Damante ed Elisa Visari stanno insieme dal 2020. La loro relazione, nonostante alti e bassi e qualche rumors di crisi, è sempre riuscita a trovare nuovi equilibri. Il 2025 è iniziato sotto i migliori auspici per la coppia, che ha trascorso il Capodanno insieme in Egitto e ora si prepara ad accogliere il loro primo figlio.

La notizia della gravidanza segna un nuovo, emozionante capitolo nella vita della coppia. Entrambi hanno espresso più volte il desiderio di costruire una famiglia, e ora quel sogno sta per diventare realtà.

E Giulia De Lellis?

Intanto, anche sul conto di Giulia De Lellis, storica ex fidanzata di Andrea Damante – al quale dedicò il celebre libro sulle corna – emergono indiscrezioni molto simili.

Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica annunciava la presunta gravidanza dell’influencer, compagna di Tony Effe: