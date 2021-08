Andrea Damante e Elisa Visari diventeranno presto genitori? Proprio ieri vi abbiamo reso nota questa possibilità che ha creato notevole curiosità sui social. Oggi, a distanza di alcune ore, emerge un nuovo dettaglio utile.

Andrea Damante e Elisa Visari presto genitori? Arriva un altro indizio

Andrea Damante e Elisa Visari hanno condiviso una storia di Instagram mostrando i loro occhi verdi da molto vicino.

Il breve video è stato accompagnato da una didascalia molto particolare: “will be green”, ovvero “saranno verdi”, con in sottofondo la canzone In Your Eyes di Robin Schulz.

Adesso si aggiunge un altro dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti e ai colleghi di Very Inutil People.

Come potete vedere, una pagina Instagram ha ripreso il potenziale scoop sulla gravidanza e la mamma di Elisa Visari (Angelica Londei) ha cliccato “like”: questo conferma l’indiscrezione? Staremo a vedere cosa accadrà!

“Mai stato così innamorato!”

Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. – ha confidato il deejay ospite di Tommaso Zorzi durante Il Punto z – La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora, ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!

Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori? Il dettaglio che non passa inosservato

