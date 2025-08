Andrea Damante e Giulia De Lellis, quando nasceranno i loro figli

Nel mondo dei social e dello spettacolo, l’arrivo di un bebè è sempre un evento che attira l’attenzione di fan e curiosi. Negli ultimi mesi, due ex protagonisti di Uomini e Donne – Giulia De Lellis e Andrea Damante – stanno vivendo momenti importanti delle loro vite, in attesa dei rispettivi primi figli. Ma quando nasceranno esattamente le loro bambine e bambini? Ecco cosa sappiamo finora.

Giulia De Lellis e Tony Effe: l’arrivo di Priscilla è sempre più vicino

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno cercato di tenere riservata la gravidanza per quanto possibile. Dopo che la notizia è trapelata tramite alcuni paparazzi, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, confermando l’attesa della loro prima figlia, che si chiamerà Priscilla.

Giulia, da sempre molto seguita sui social, ha iniziato a mostrarsi con il pancione, pur mantenendo un certo riserbo sulla data precisa del parto. In un video pubblicato online, l’influencer ha scherzato dicendo: “Mah, era molto più grande tipo al terzo… al quarto… adesso pare come se… si vede?”. Il tutto mentre indossava una tuta aderente che lasciava intravedere il pancione già ben evidente.

Un altro dettaglio interessante arriva da Tony Effe, che ha pubblicato la foto di una borsa di lusso con accanto un test di gravidanza. Si tratta dello stesso accessorio che il rapper aveva con sé già a febbraio, durante il Festival di Sanremo, e che aveva ricevuto come regalo a Natale. Secondo alcuni, Giulia avrebbe usato proprio quella borsa per consegnargli il test e annunciare la gravidanza. Se così fosse, e se il test risalisse a dicembre, la gravidanza sarebbe ora al termine dell’ottavo mese, facendo ipotizzare che Priscilla possa nascere proprio ad agosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Andrea Damante ed Elisa Visari: il piccolo arriverà a settembre

Anche Andrea Damante sta per diventare papà. La sua compagna, l’attrice Elisa Visari, ha annunciato la gravidanza sui social e ha condiviso qualche dettaglio in più rispondendo alle domande dei follower. In particolare, ha svelato la data presunta del parto: “Ho il termine il 18 settembre, che è anche il giorno del mio compleanno”.

Non è detto che il piccolo nasca esattamente in quella data, ma Elisa ha spiegato che si tratterebbe di una coincidenza davvero speciale. Come spesso accade, la data effettiva può variare di qualche giorno, ma è ormai certo che il maschietto che aspetta con Damante nascerà a settembre.

Nel frattempo, l’attrice ha raccontato anche la reazione del futuro papà: “Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Due ex, due storie diverse, un’unica emozione

Giulia e Andrea, nonostante le loro strade sentimentali si siano divise da tempo, condividono ora l’emozione di diventare genitori. Entrambi sembrano vivere questo momento con entusiasmo, seppur in modo riservato e personale. Se le ipotesi si rivelassero corrette, Priscilla dovrebbe arrivare già ad agosto, mentre il bimbo di Andrea ed Elisa dovrebbe nascere circa un mese dopo, a settembre.