Andrea Cerioli è entrato all’Isola dei Famosi sottotono e, con il passare del tempo, ha incominciato a mostrarci il suo caratterino niente male, proprio come è accaduto ieri. In questi ultimi giorni, la fidanzata Arianna Cirrincione ha commentato il suo cambiamento fisico replicando alle battutine di Akash Kumar e Daniela Martani.

Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni molto tristi, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena – anche nel privato – decidesse di non allenarsi più, e dire ‘voglio mangiare ed essere felice’ non vedo dove sia il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito! Concordo sul fatto che il body shaming c’è anche contro gli uomini.