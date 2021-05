Da alcuni giorni è saltata fuori una notizia che data 2010. Vi ricordate di Anbeta Toromani? A quanto pare la ex ballerina di Amici, dopo una discussione con Maria De Filippi, avrebbe litigato con lei fino a lasciare il programma.

Anbeta, ecco perché ha lasciato Amici (ma la news è di dieci anni fa)

Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andate nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’etoile che prende e se ne va.

Questo era stato il pubblico rimprovero che Maria De Filippi aveva fatto ad Anbeta nel corso di un daytime che data 2010.

Ed infatti, come scriveva il buon Lord Lucas di TVBlog (penne del genere, purtroppo, non si leggono più), il motivo del contendere era stata una presa in giro dei ballerini professionisti nei confronti di un allievo:

Il motivo del contendere è che i ballerini professionisti hanno deriso dietro le quinte Riccardo, ridendo della preferenza a suo favore espressa da un commissario esterno. Ma è soprattutto Anbeta che la conduttrice, dopo aver assolto Martina, Eleonora e Francesco, ritiene la principale responsabile in tandem con Amilcar, visti i precedenti “snob” che la riguardano.

La “news” che sta girando in queste ore, quindi, è una cosa assolutamente vecchia di più di dieci anni fa. Ed infatti, dopo l’abbandono, Anbeta è tornata ad Amici di Maria per alcuni anni per poi decidere di dedicarsi esclusivamente al teatro.