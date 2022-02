Ana Mena sfotte Francesco Monte? Dopo i commenti dell’ex tronista che si è lamentato per la partecipazione dell’artista iberica a Sanremo 2022, un tweet della cantante di “Duecentomila ore” ha riacceso la polemica durante “Una voce per San Marino”.

Ana Mena sfotte Francesco Monte? Arrivano le precisazioni dopo un tweet

Ed infatti, durante l’esibizione di Francesco Monte nel corso di “Una voce per San Marino”, Ana Mena ha commentato su Twitter ridendo in maniera fragorosa facendo insospettire il web sull’eventuale presa in giro.

La cantante intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha smentito la presa in giro nei confronti del suo “collega”:

Ma quel tweet non era per Francesco Monte. Quando l’ho scritto ero appena scesa dall’aereo e sui social avevo visto un video di un prete che ballava la mia ‘Duecentomila Ore’. Ero molto divertita, per questo ho scritto. Io non ho attaccato Monte, non voglio fare guerra a nessuno, penso solo alla mia musica.

Ci crediamo?

Parlando del successo in Italia Ana ha detto: “Sono davvero felice e grata dell’esperienza che sto avendo la fortuna di vivere”.

La cantante ha affermato di aver avuto da sempre la passione per il canto, sin da piccolina: “Avevo già le idee chiare, è come se ci fosse stata una voce dentro di me che mi diceva che quella era la mia strada”.

Ana Mena ha parlato anche della sua amicizia con Rocco Hunt, autore del brano: “È come se fosse un fratello, lo considero parte della mia famiglia, è una persona a cui voglio tanto bene”.