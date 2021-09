Dopo la fine della passata edizione del Grande Fratello Vip, per il vincitore Tommaso Zorzi si è aperto un periodo molto positivo, sia sul piano professionale che personale. Sotto il profilo privato, per il giovane Zorzi il cuore è tornato a battere grazie a Tommaso Stanzani, talentuoso ballerino televisivamente nato nella Scuola di Amici.

L’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: ecco come è iniziato

Un reality ed un talent: così i due Tommaso sono riusciti a farsi conoscere al grande pubblico ed amare. Zorzi per la sua intraprendenza, simpatia e per il grande talento nel riuscire a tenere ben salda l’attenzione dello spettatore. Stanzani per la purezza, quella timidezza mista a tenerezza e per l’immensa bravura nella danza.

Due talenti simili non potevano che incontrarsi e far scattare la scintilla, ma il merito, a quanto pare, è tutto di Maria De Filippi. A svelare il retroscena spiegando come è nato l’amore tra i due è stato proprio Tommaso Zorzi, ieri sera ospite di GF Vip Party, l’appuntamento condotto dalla sorella Gaia e da Giulia Salemi.

Proprio quest’ultima, curiosissima, ha domandato al vincitore del GF Vip 5 come è iniziata la storia con il ballerino e Zorzi ha spiegato:

Quando lui ha iniziato a fare Amici, io ero dentro la Casa. Non potendo vedere Amici, non potevo sapere chi fosse. Quando sono uscito dal Grande Fratello sono andato alla corte di Maria De Filippi.

La conduttrice, dunque, avrebbe fatto notare Stanzani a Zorzi, il quale avrebbe iniziato a guardarlo con occhi diversi. Dopo essersi visti, non si sarebbero più lasciati:

Lei nel suo ufficio ha dieci, anzi di più, venti televisori con tutte le telecamere della casa di Amici. Mi fa vedere questo ragazzo, Tommaso, dicendomi che secondo lei poteva essere… non lo so. E quindi mi ha messo un po’ questo tarlo. Quando è uscito da Amici, gli ho scritto e ci siamo visti. E il resto è storia. Gli ho scritto io, perché lui stando ad Amici, non sapeva chi fossi […] Poi ci siamo visti, conosciuti e basta.