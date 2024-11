Enzo Paolo Turchi, prima di Carmen Russo, ha vissuto un “amore incredibile” con una famosa artista per due anni. A rivelarlo in diretta tv durante Tale e Quale Show è stato Cristiano Malgioglio, il quale ha svelato un retroscena inedito sulla vita dell’attuale concorrente del Grande Fratello.

Dopo l’esibizione di Justine Mattera, che ieri sera si è calata nei panni di Don Lurio, il primo ad esprimersi in merito è stato Cristiano Malgioglio. Il giurato però, come al solito ha divagato e prima di dire la sua sull’imitazione, si è dilungato su Don Lurio e sul suo straordinario talento:

Don Lurio, come sappiamo, è stato a mio avviso uno dei migliori coreografi che noi abbiamo avuto, e ballerino straordinario. Pensa che lui mi chiamava Lupita perché diceva che ogni volta che mi vedeva era come se vedesse una lupa.

Proprio su Lola Falana, Malgioglio ha svelato un retroscena sicuramente inedito, che ha coinvolto indirettamente Enzo Paolo Turchi, attuale concorrente del Grande Fratello:

Pensa che lei, Lola Falana, ha avuto una storia incredibile per due anni – non guardarmi così Carlo -, due anni di amore incredibile con Enzo Paolo Turchi! Chissà la nostra Carmen Russo… lo saprà? Non lo so se lo saprà.

Adesso Lola Falana vive felice e contenta, adesso è diventata una suora di clausura ed è molto bello tutto questo.