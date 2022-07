Continuano le indiscrezioni ed i retroscena sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Oggi pomeriggio, Alex Nuccetelli ospite de L’Estate in diretta, ha chiacchierato con Roberta Capua svelando delle novità anche su Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex Capitano della Roma.

Secondo me non è vero che ci siano terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza bellezza e solidità. Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti.