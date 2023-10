Gabriele Lazzaro, ex attore di Vivere ed amico di Beatrice Luzzi, potrebbe davvero entrare nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Massimiliano Varrese? Le sue parole in una lunga ed interessante intervista a Novella2000.it hanno acceso il dubbio e svelato retroscena inediti sulla conoscenza con Beatrice ma soprattutto su alcuni trascorsi con Varrese.

Gabriele Lazzaro, retroscena su Varrese: scontro al Grande Fratello?

Gabriele Lazzaro ha esordito come attore proprio della serie Vivere, ma, come ammesso tra le pagine web di Novella2000, la loro amicizia è nata lontana dalle scene della soap, dal momento che i due non si sono mai incontrati sul set. Sul loro attuale rapporto ha svelato:

Ci vogliamo tanto bene. Nell’ambiente è raro che si instaurino rapporti di amicizia così autentici. Recentemente mi è stata accanto in un momento difficile, con cura e amore.

Per Beatrice ed il suo percorso al GF ovviamente Lazzaro non poteva non esprimere parole di stima ma lo stesso non si può dire per Massimiliano Varrese:

Con lui ho avuto screzi piuttosto accesi in passato, per via di incompatibilità caratteriali. Conoscendo Bea sapevo si sarebbero scontrati.

I due si conoscono già da tempo, quando avrebbero dovuto portare a termine un progetto insieme, prima che sfumasse rovinosamente:

Avremmo dovuto firmare assieme la regia di “Soror”, corto fantasy sul senso del perdono, che poi ho diretto da solo. Volevo coinvolgerlo perché sapevo del suo legame con la spiritualità e il tema della crescita personale. Per settimane abbiamo scritto la sceneggiatura a quattro mani, poi i problemi. Inizialmente per la produzione del corto c’eravamo affidati al crowdfunding. Poi la mia carissima amica giornalista Didi Leoni ha deciso di coprire il budget necessario per la realizzazione del film attraverso la sua casa di produzione, la Sarabi Productions. È stato I’inizio della fine.

A detta dell’attore, sarebbero sorti problemi con la casa di produzione:

Gli scontri hanno avuto origine nella metodologia con cui Varrese avrebbe voluto affrontare il set. Idee che andavano contro le logiche produttive e che, dal mio punto di vista, non tenevano conto delle carriere delle attrici protagoniste (Daniela Giordano, Mariella Valentini, Giorgia Trasselli ed Elisabetta De Palo ndr) e dell’umiltà con cui ci si deve porre di fronte a vere Signore dello spettacolo italiano.

La collaborazione con Varrese, dunque, si sarebbe interrotta in malo modo. Ma se gli venisse data la possibilità di un confronto con Massimiliano proprio nella Casa del GF? Ecco cosa ha risposto:

Se mi chiamassero entrerei per Bea e le donne indignate dai comportamenti di Varrese. Con lui sarebbe scontro. L’ho sentito dire “ho una figlia a casa che mi guarda”. Dovrebbe tenerlo a mente. È un momento storico drammatico, dove si parla di violenza di genere, di abuso psicologico. Con le mie regie mi batto per questo e mi confronto con associazioni legate al tema e con vittime del maschilismo. Queste storie mi hanno insegnato che è violenza anche l’ingiuria, come l’essere continuamente apostrofati in modo lesivo e offensivo. Educare al rispetto è un dovere trasversale. Un uomo, specie uno che ha fatto dei sentimenti e delle emozioni un mestiere, non può permettersi di dimenticarlo.

Ed esclude, ovviamente, un possibile chiarimento:

Non ci parliamo dall’epoca dei fatti e non abbiamo mai chiarito. A suo tempo, a poche ore dall’ultimo scontro telefonico avuto, aveva messo un post parlando di ingratitudine, di “perle ai porci”, dicendo che “chi semina vento raccoglie tempesta”. Altro che film sul perdono…

Se invece dovessero proporgli l’ingresso come concorrente, a suo dire la combo Beatrice-Lazzaro potrebbe rivelarsi letteralmente esplosiva per Varrese… ma non solo per lui!