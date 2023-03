E’ finita l’amicizia tra Dayane Mello e Soleil Sorge? In queste ultime ore sono spuntati alcuni indizi social che sembrerebbero proprio confermare l’indiscrezione. Nel dettaglio, come scrivono le colleghe di IsaeChia.it, il rapporto tra le due ex Vippone ed influencer sarebbe entrato in crisi in seguito ad una lite.

Dayane Mello e Soleil Sorge: amicizia al capolinea?

Dayane e Soleil si sono odiate e poi amate durante la loro esperienza nel reality Pechino Express. Da quel momento nacque una grande amicizia proseguita anche a telecamere spente. A rafforzare ulteriormente il loro rapporto ci ha pensato il GF Vip, seppure le due influencer abbiano preso parte in due edizioni differenti (la Mello nella quinta mentre Soleil in quella successiva).

Ma nel frattempo cosa è successo tra le due? Sul web starebbe circolando con una certa insistenza l’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe una frattura molto pesante tra Dayane e Soleil. Tutto sarebbe nato da una Instagram Story postata dalla brasiliana che ricondivideva il tweet di una fanpage:

Dove sono le “Mellos” che hanno sempre lodato, elogiato una certa persona? E come ho sempre detto ci sono degli esserini nella vita che non vogliono bene a Dayane come persona, ma vogliono bene al suo nome. Dayane è sempre stata una garanzia. Quasi mai mi sbaglio sulle persone.

A queste parole la modella ha aggiunto:

La prossima volta cercate di andare un po’ oltre alle apparenze.

In tanti hanno considerato ciò come un indizio della rottura in atto tra la Mello e Soleil, ma il più forte sarebbe rappresentato dal fatto che entrambe avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. L’amicizia è davvero finita? E soprattutto, se così fosse, quale sarebbe il reale motivo?