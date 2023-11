Oggi, giovedì 23 novembre 2023, si è registrata la decima puntata di Amici 23, ecco gli spoiler della registrazione tramite ad Amici News e SuperGuidaTV: Matthew assente per un lutto.

Amici 23 spoiler, lutto per Matthew assente in puntata: due eliminazioni

Lutto per Matthew. Sull’account Instagram di sua sorella è comparso un messaggio d’addio per l’amata nonna appena morta.

Il cantante, proprio per questo motivo, era assente nel corso della nuova registrazione di Amici 23 che ha visto anche due eliminazioni.

Ecco cosa riferisce SuperGuidaTV a tal proposito:

La puntata ha avuto inizio senza che fossero in studio: Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy, Sarah. Tutti questi allievi si trovavano in sala relax. Cosa è accaduto?

Come abbiamo visto in parte nel day time di oggi, durante la settimana ai ballerini e cantanti è stato chiesto di fare una “gara” dove i giudici erano loro stessi. Sia la maestra Celentano che Rudy Zerbi hanno chiesto alla produzione di mandare in sfida chi arrivava ultimo e penultimo e quest’ultima ha accettato sottolineando però che sarebbero stati i professori a decidere se mandare o meno in sfida il proprio allievo.

Chiara è dunque finita in sfida e ha perso.

Al suo posto è entrata Lucia. Stella viene mandata in sfida e perde, al suo posto entra Martina.

Raimondo ha accettato di far fare la sfida a Nicholas.

A giudicare vi era Nancy Berti. Risultato? Sfida congelata. La prossima settimana vi sarà una nuova sfida, su una comparata. Sapremo quindi più avanti se la Berti riuscirà a prendere una decisione tra Nicholas e Michele.

Kumo non è andato in sfida. Emanuel Lo si è detto orgoglioso di lui e del percorso che sta affrontando. Stessa cosa per Holy e Sarah. Salvati dai loro prof.