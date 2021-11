Amici di Maria De Filippi è un programma televisivo che ha ottenuto un grandissimo successo in Italia, in virtù delle sue realizzazioni e, soprattutto, sulla base di un format che è sempre piaciuto ad adulti e giovani, portando il programma televisivo al successo.

Il programma televisivo è così tanto conosciuto da essere dibattuto e discusso in diverse piattaforme web, tra cui quelle di casino gratis, a proposito dei cantanti e dei ballerini che si sfidano all’interno del programma, ottenendo grandi credito e cercando di giungere alla vittoria finale; in alcuni casi, però, la vittoria finale di alcune personalità di amici non ha avuto, come seguito, il successo. Per questo motivo, è importante sottolineare quali siano gli artisti di Amici di Maria De Filippi che hanno ottenuto più successo dopo aver vinto il programma.

Giuseppe Giofrè

Primo tra i vincitori di Amici che hanno ottenuto più successo all’interno del programma è Giuseppe Giofrè; per qualche anno, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi ha permesso ai concorrenti di gareggiare in due discipline differenti, ballo e canto, al fine di riuscire a ottenere due storie diverse. Statisticamente, infatti, se non in rari casi, il programma televisivo è sempre stato vinto da un cantante, più facilmente percepibile da parte del pubblico al televoto. Per agevolare anche la vittoria di ballerini, che avrebbero potuto ottenere un premio in denaro e un contratto da parte di diverse realtà della danza che in tutto il mondo, amici si è rinnovato, per qualche anno, attraverso la doppia categoria e il doppio premio.

L’undicesima edizione del programma televisivo è stata vinta, nel 2012, da Giuseppe Giofrè nella categoria di ballo; durante le puntate della trasmissione televisiva il pubblico aveva già apprezzato particolarmente il ballerino, sia per le sue indiscutibili caratteristiche estetiche, sia per il suo talento, che gli hanno permesso di ottenere grandissimo successo nel contesto della serie televisiva. Ad oggi, Giuseppe Giofrè, che risiede a Los Angeles, è diventato molto celebre per essere stato parte di videoclip e tournée di grandi artisti, tra cui Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nick Jonas, Taylor Swift e Nicki Minaj.

Emma Marrone

Uno dei più grandi successi di sempre nella trasmissione televisiva di Maria De Filippi è stato quello di Emma Marrone, vincitrice della nona edizione di Amici nel 2010. La cantante, che era stata già notata nel contesto della trasmissione televisiva in virtù del suo grandissimo talento vocalico, è diventata anche una vera e propria icona all’interno della trasmissione per la sua schiettezza e la sua onestà, che le hanno permesso di essere particolarmente riconoscibile e amata dal pubblico di Amici, che ha decretato la sua vittoria in occasione della finale.

Nel corso delle diverse puntate del talent, inoltre, Emma Marrone ha avuto modo anche di presentare diversi inediti, che fin dalla fine del programma televisivo sono stati dei veri e propri successi in radio e nell’ambito della circolazione musicale italiana, tra cui Davvero, Folle Paradiso e Meravigliosa. A seguito della sua partecipazione ad Amici, la cantante ha ottenuto un grandissimo successo in Italia e nel mondo, vincendo anche la 62esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno.

Alessandra Amoroso

Altro grandissimo successo della trasmissione televisiva di Maria De Filippi è stato quello di Alessandra Amoroso. La vittoria della cantante non era assolutamente scontata, in virtù dei tanti ragazzi che, durante quell’anno, avevano ricevuto tantissimi apprezzamenti da parte dei giudici e del pubblico. Tuttavia, Alessandra Amoroso è stata in grado di ottenere la vittoria nel 2009, nel contesto dell’ottava edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Il successo di Alessandra Amoroso, che ha vinto anche un Sanremo in compagnia di Valerio Scanu in un’edizione particolarmente contestata da parte dell’orchestra del Festival, è stato tale da portare la cantante a vincere, con quattro album in studio e uno completamente in spagnolo, 6 volte i Wind Music Awards, in cui è stata premiata per le sue vendite. Nell’ambito del contesto musicale italiano, oltre che in quello discografico, Alessandra Amoroso rappresenta sicuramente una delle cantanti di maggiore successo.