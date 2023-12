La crème de la crème di Amici di Maria De Filippi sarà concentrata sul palcoscenico dell’Ariston in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2024. Ben otto artisti provenienti dal talent di Canale 5, infatti, saranno protagonisti a partire dal prossimo 6 febbraio della kermesse canora.

Il meglio di Amici di Maria De Filippi a Sanremo 2024

Il meglio di Amici, dunque, lo ritroveremo concentrato sul palco del Festival di Sanremo 2024. C’è grande attesa per la presenza di Alessandra Amoroso, al suo debutto, così come di Angelina Mango, che dopo aver conquistato il pubblico di Amici di Maria, adesso tenterà anche di conquistare quelli di Amadeus.

E poi, i The Kolors, Irama, Sangiovanni, Annalisa (anche lei reduce da un’estate indimenticabile) e ancora Emma, tra le cantanti che hanno avuto una reazione tra le più entusiaste dopo l’annuncio di Amadeus (video in apertura).

La carrellata di ex talent di Amici arriva al culmine con Maninni, che in tanti ricorderanno per la sua partecipazione ad Amici 16 con il vero nome Alessio Mininni.