Amici, ex ballerino sposa il fidanzato: proposta magica “Ha detto sì!”

In tanti ricorderanno il ballerino di Amici 14, Michele Nocca. Il giovane partecipò nella stessa edizione vinta da Stash & The Kolors mentre Virginia Tomarchio conquistò il premio per la danza. Per Nocca sta per realizzarsi uno dei giorni più felici della sua vita in quanto presto sposerà il fidanzato John Azzopardi.

Amici, ex ballerino sposa il fidanzato

Michele Nocca anche dopo Amici non ha mai smesso di fare il ballerino. Oggi infatti, oltre ad essere un coreografo dirige il campus internazionale Nox International Dance Camp. Il compagno John è invece un hairstylist & make-up artist di Malta.

Mostrandosi insieme al fidanzato con il quale presto convolerà a nozze, il ballerino ha commentato:

E alla fine ha detto di sì. Sono l’uomo più felice del mondo.

I due sono una coppia da 5 anni e mezzo, come spiegato dal compagno John sul suo profilo Instagram, aggiungendo:

5 anni e mezzo a sognare questo giorno… Sono letteralmente al settimo cielo dalla felicità! Non avrei potuto chiedere una proposta più magica. È stato tutto perfetto, soprattutto vedere l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita che si mette in ginocchio chiedendo di iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto sì ora e non vedo l’ora di dire sì di nuovo! Ti amo immensamente amore mio.

A fare la proposta, quindi, sarebbe stato proprio Nocca che sotto la foto insieme al compagno ha ricevuto le congratulazioni da parte di alcuni ex di Amici tra cui Susy Fucillo, Sergio Sylvestre, Shaila Gatta e Klaudia Pepa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Nocca 🧜🏻‍♂️ (@michelenocca)