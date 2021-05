Amici, ecco i dieci cantanti che hanno venduto di più: la classifica ufficiale

I colleghi di Novella 2000 hanno stilato una classifica dei dieci cantanti di Amici di Maria De Filippi che hanno venduto maggiormente nel corso della loro carriera in attesa di scoprire il vincitore della 20esima edizione in onda stasera.

Amici, ecco i dieci cantanti che hanno venduto di più: la classifica

Al decimo posto troviamo Valerio Scanu con 315k copie e il suo secondo posto durante Amici 8.

Nona posizione per Stash and The Kolors che hanno trionfato durante la 14esima edizione di Amici ed hanno venduto 325k copie.

Ottavo posto per Federica Carta di Amici 16 che, attualmente, ha venduto la bellezza di 360k copie.

Un gradino più in alto, troviamo alla settima posizione Riccardo Marcuzzo in arte Riki, vincitore della 16esima edizione di Amici che ha venduto 425k copie.

Al sesto posto Stash da solista con 525k copie all’attivo.

In quinta posizione Elodie, seconda classificata durante Amici 15 che ha conquistato la bellezza di 760k copie vendute.

Al quarto posto troviamo Annalisa con quasi un milione di copie vendute (per l’esattezza 930k). (Oggi, giusto per farvi sorridere, ho letto qualcuno scrivere che non la ricordiamo più… o qualcosa di questo tipo).

In terza posizione troviamo Irama con 1 milione e 170k copie vendute.

Al secondo posto Emma Marrone con 1 milione e 505k!

Prima posizione per Alessandra Amoroso con 2 milioni e 460k copie.

Chi vincerà Amici 20? Fateci sapere nei commenti il vostro punto di vista! (Noi tifiamo per un out of competition…)