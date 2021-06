In questi giorni la ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Maria Zaffino, è tornata a far parlare di sè dopo avere annunciato di essere (quasi) nonna ad appena 44 anni.

Intervistata da FanPage, la ballerina ha svelato se tornerebbe ad Amici di Maria De Filippi e se è rimasta in contatto oppure no con la conduttrice.

Di seguito, Maria Zaffino ha anche fatto una precisazione svelando cosa è cambiato con gli anni e raccontando un retroscena sui litigi:

Seguo Amici perché sono molto affezionata al programma. È cambiato tantissimo, sì, inutile girarci intorno. Prima si respirava un’aria più semplice, i ragazzi erano più tranquilli e acqua e sapone. Si faceva tutto: i cantanti ballavano e recitavano, i ballerini dovevano cantare e recitare, e anche per noi era più stimolante.

Se ci tornerei? Non direi mai di no: è stato un lavoro bellissimo, Maria ha creduto in me e mi ha dato tantissimo spazio. Se mi chiamassero come ballerina avrei un po’ d’ansia perché ho 44 anni. Le persone mi chiedono di tornare a ballare e non capiscono che gli anni passano! Se mi chiamassero come giudice andrei.

Come professoressa no, ho un carattere sensibile: vedo il sacrificio e la passione dei ragazzi e non riuscirei mai dire a uno di loro che non è portato, o di andare a casa.

Se c’è un po’ di colore nelle litigate? No, da quel che ricordo le liti o le arrabbiature di Maria nascevano là e nei giorni seguenti l’aria diventava pesante. Secondo me di truccato non c’è proprio nulla, soprattutto nei programmi di Maria.

Lei è molto limpida. Inoltre, se io fossi un allievo e mi sentissi attaccato da un professore, forse dovrei ringraziarlo. Quelli attaccati salgono in classifica, il pubblico li ricorda in base alla visibilità. Magari c’è la mamma, la nonna o la ragazza che si affeziona a chi viene trattato male.