Tommaso Stanzani e Martina Miliddi dopo Amici 20 si sono resi protagonisti di un bel balletto sensuale da condividere su Instagram per la gioia degli estimatori.

E se il post di Martina Miliddi compare serenamente sul suo profilo di Instagram, quello di Tommaso Stanzani è stato segnalato (e quindi cancellato) da Instagram per via delle troppe segnalazioni (mi chiedo, seriamente, quale tipo di problema abbia la gente).

“Il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community” svela il messaggio che Tommaso Stanzani ha ricevuto dopo le segnalazioni.

Il ballerino, quindi, ha taggato Martina Miliddi tramite le sue storie di Instagram per farle conoscere l’accaduto:

Contenuto rimosso per atti sessuali? Non ho capito… non sto capendo il gioco.