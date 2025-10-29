Amici 25, svelato il primo giudice del Serale: “Confermato”

Amici 25: Gigi D’Alessio verso la giuria del Serale? Le ultime indiscrezioni

Recenti anticipazioni pubblicate da Vanity Fair, parlavano di Maria De Filippi che starebbe valutando importanti cambiamenti nella giuria del Serale di Amici 25. Tra le novità più chiacchierate ci sarebbe l’arrivo di Gigi D’Alessio come nuovo giudice del talent show di Canale 5.

A dare un’ulteriore conferma, pochi minuti fa, è stato Lorenzo Pugnaloni. Il noto blogger, tramite le sue Stories, ha dato “per certa al momento” la presenza del cantante di Annare’ sulle poltrone del programma del sabato sera.

Gigi D’Alessio al Serale, le indiscrezioni

Il cantante napoletano, amatissimo dal pubblico e già volto noto del programma, sarebbe il nome su cui la conduttrice punta per dare una ventata di freschezza alla giuria. “Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte della scuola dei talenti di musica e danza. Tra tante conferme si annunciano anche grandi novità. In pole position per il Serale di Amici 25 c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio”, ha rivelato il giornalista Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair.

D’Alessio non sarebbe nuovo a esperienze televisive nel ruolo di coach o giudice. In passato ha infatti fatto parte del cast di The Voice of Italy su Rai 2 e ha partecipato come giudice esterno ad alcune puntate del pomeridiano di Amici. Inoltre, suo figlio LDA è stato uno degli allievi del talent, un dettaglio che lo lega ulteriormente alla trasmissione.

La lunga carriera e la sensibilità artistica di Gigi D’Alessio lo renderebbero un volto ideale per valutare i giovani talenti in gara. Tuttavia, al momento, si tratta solo di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente da Maria De Filippi o dalla produzione del programma.

Per conoscere la formazione definitiva della giuria del Serale di Amici 25 bisognerà attendere ancora qualche settimana.