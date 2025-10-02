Amici 25, prof fa piangere Michelle Cavallaro: cos’è successo

Michelle Cavallaro in lacrime ad Amici 25 dopo i voti duri di Rudy Zerbi

Durante l’appuntamento quotidiano di Amici andato in onda l’1 ottobre, Maria De Filippi ha comunicato ai cantanti della scuola che, dopo la prima puntata del pomeridiano, ogni professore aveva espresso un voto individuale su ciascuno di loro. Da lì è stata stilata una classifica generale basata sulla media dei punteggi. Purtroppo per Michelle Cavallaro, il verdetto non è stato dei migliori: la cantante si è ritrovata all’ultimo posto.

A penalizzarla sono stati in particolare due insegnanti: Rudy Zerbi le ha dato un 2, mentre Anna Pettinelli un 4. L’unica a darle un voto positivo è stata la sua coach Lorella Cuccarini. Questo risultato l’ha profondamente colpita, al punto da spingerla a rifugiarsi in bagno, visibilmente scossa.

Michelle di Amici 25 in lacrime

In seguito Michelle ha cercato conforto nei suoi compagni Opi e Frasa, condividendo con loro tutta la frustrazione accumulata:

“Ragazzi voi avete la sufficienza io no, a me ha dato un due, non ha dato un cinque. Quel due significa: ritirati, torna a fare quello che facevi prima. Due significa non devi fare musica nella tua vita. A me se non piace una persona gli dò quattro, se penso che quella persona non deve fare musica gli dò due. Sto piangendo dal nervoso. Mi da fastidio.”

Parole che descrivono chiaramente quanto il giudizio l’abbia ferita. Michelle ha anche sottolineato che la classifica non è solo simbolica: i voti bassi determinano chi rischia una sfida immediata, e il suo posto nella scuola è ora in bilico.

Frasa ha provato a incoraggiarla:

“Non prendere quel due come riferimento, è un gusto, magari non rispecchia il suo.”

Intanto il pubblico si divide tra chi sostiene la sua reazione emotiva e chi, invece, la invita a trarre forza dalle critiche per crescere. Una cosa è certa: le prossime puntate ci diranno se riuscirà a riconquistare la fiducia dei professori e mantenere il banco.