Amici 25, ecco la data della registrazione della prima puntata

Amici 25, svelata la data della registrazione della prima puntata

L’attesa sta per finire: Amici è pronto a tornare su Canale 5 con la venticinquesima edizione. I preparativi sono in corso e, in queste ore, è trapelata la data in cui sarà registrata la prima puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Quando sarà registrata la prima puntata di Amici 25, la data

La nuova stagione di Amici prenderà ufficialmente il via domenica 21 settembre, ma la registrazione del debutto avverrà qualche giorno prima, precisamente giovedì 18 settembre. Sarà in quell’occasione che scopriremo finalmente chi farà parte della nuova classe di canto e ballo.

Quest’anno Mediaset ha scelto di anticipare l’inizio del programma rispetto alle edizioni precedenti, segno che l’entusiasmo attorno al format è ancora molto alto. Nel frattempo, continuano a emergere dettagli anche sul corpo docente, che sembra confermato in blocco.

Chi sono i professori di Amici 25

Per quanto riguarda il canto, torneranno dietro la cattedra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Sul fronte del ballo, confermata la presenza di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, mentre farà il suo ritorno Veronica Peparini, dopo un periodo di assenza dal programma.

Come di consueto, i casting per entrare nella scuola si sono svolti per tutta l’estate e proseguiranno anche durante l’anno. Ma la vera curiosità del pubblico resta una: chi saranno i nuovi allievi a conquistare un banco?

La nuova classe

Come da tradizione, durante la prima puntata verrà presentata ufficialmente la classe. Cantanti e ballerini verranno scelti tra migliaia di aspiranti artisti che hanno preso parte ai provini. Solo pochi fortunati avranno la possibilità di indossare la maglia della scuola e iniziare il percorso televisivo.

Con l’avvicinarsi della data della registrazione, cresce anche l’attesa dei fan, curiosi di conoscere i nomi dei nuovi protagonisti. Non resta che aspettare qualche giorno per vedere chi riuscirà a entrare nel cast di Amici 25 e a conquistare il pubblico.